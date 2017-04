Kultur | Montag, 10. April 2017 Montag, 10. April 2017

Martin Zingsheim in der Theaterwerkstatt

Als Sprachakrobat von besonderer Güte erwies sich der Kölner Kabarettist Martin Zingsheim, der sämtliche Formen der gesprochenen und geschriebenen Kommunikation kritisch unter die Lupe nahm.

Von der Kindersprache über das Gebet bis zur E-​mail ließ er nichts aus. Zum ersten Mal in der — natürlich wieder ausverkauften — Theaterwerkstatt zu Gast, zündete Martin Zingsheim ein wahres Sprachfeuerwerk. Selbst die Ausflüge ans Klavier waren keine Denkpausen, sondern nur die Fortsetzung seiner Sprachkritik mit musikalischer Unterlegung. Inhaltlich ließ er keinen Kommunikationskanal aus, er weidete sich an den ausgefallensten Facetten alter und neuester Sprachformen und verstreute dabei noch jede Menge Gesellschaftskritik und politische Aussagen. Mehr in der RZ vom. April.