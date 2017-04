Kultur | Mittwoch, 12. April 2017 Mittwoch, 12. April 2017

„Cinema Italia“ mit der Jazz-​Mission Gmünd

Die Jazz-​Mission mag es italienisch: Mit ihrem Programm „Cinema Italia“ widmet sie sich der Filmmusik von Ennio Morricone und Nino Rota. Das Vorprogramm bestreitet das Trio „Neuhaus & Loh & Huber 3 “.

Die Filmmusik von Ennio Morricone und Nino Rota gehören seit Jahrzehnten zu den musikalischen Schätzen Italiens. Sie haben die Werke von Regisseuren wie Federico Fellini und Sergio Leone bereichert. „Jill’s Theme“ aus „Once Upon a Time in the West“ ragt daraus hervor, aber auch die Zirkusmusik aus „Otto e Mezzo“ oder „Amarcord“ sind Meilensteine. Die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd präsentiert am Samstag,. April,Uhr, den „Jazz im Prediger“.