Kultur | Donnerstag, 13. April 2017 Donnerstag, 13. April 2017

50 Jahre Philharmonischer Chor

Fotos: Philchor, rw

„Es ist immer eine Herausforderung, ein gemischtes Programm zu machen“, sagt Stephan Beck. Der Philharmonische Chor widmet sich der geistlichen und weltlichen Chormusik. Zu seinem 50 -​Jahr-​Jubiläum gibt er ein Konzert, in dem beides vertreten ist.

Überwiegend finden die Konzerte des Philharmonischen Chors im Münster statt. Er steht in der Kirchenmusiktradition, in seinem Repertoire spielen geistliche Werke eine große Rolle. Aber nicht nur – und deshalb führt der Philharmonische Chor sein Jubiläumskonzert im Stadtgarten auf, mit Solisten und der Sinfonietta Tübingen. Die zwei Pole der geistlichen und weltlichen Chormusik kennzeichnen die Aufführung des Philharmonischen Chors an seinem Jubiläum. Zwei Werke von Johannes Brahms und eines von Felix Mendelssohn-​Bartholdy stehen auf dem Programm, die Solistin Diana Haller trägt ein Stück aus der komischen Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ () von Otto Nicolai vor: die „Ballade vom Jäger Herne“. Die RZ sprach mit Stephan Beck und Christine Lerchenmüller, den Leitern des Chors, über das Konzert und die Entwicklung des Ensembles. Zu lesen in der RZ vom. April.