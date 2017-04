Ostalb | Montag, 24. April 2017 Montag, 24. April 2017

Gschwend: Messung wegen Freileitung

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Zwischen Lindach und Unterrot verläuft eine 110 – kV-​Freileitung, deren Kapazität vergrößert wird. In Gschwend läuft sie über ein Wohngebiet. Dort fanden Messungen statt, über die der Gemeinderat informiert wurde.

Die Netze BW plant für die Freileitung einen zweiten Stromkreis. Bislang hängen an denMasten derKilometer langen Leitung zwischen Lindach und Unterrot drei Leitungen an einem der beiden Ausleger, in Zukunft soll auch der bislang leere Ausleger drei Leitungen tragen. Gschwend wird von der seitbestehenden Leitung überspannt. Mehr über die Messergebnisse in der RZ vom. April.