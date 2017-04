Ostalb | Mittwoch, 26. April 2017 Mittwoch, 26. April 2017

Ostalbkreis Schwerpunkt der Waschbären-​Plage

Waschbären werden im Land zu einer echten Plage, vor allem im Ostalbkreis. Für heimische Arten und für die Landwirtschaft ist das verhängnisvoll: Waschbären töten etwa Kröten und Vögel und beschädigen Obst und Getreide.

402

2015

2016

100

Im Ostalbkreis leben mit Abstand die meisten Waschbären in ganz Baden-​Württemberg, wie die sogenannte Waschbärstrecke zeigt:von ihnen wurden in der Jagdsaison/​jeHektar Jagdfläche entweder erlegt oder von einem Auto überfahren. „Mehr Fallwild und mehr erlegte Waschbären bedeutet auch ein höheres Waschbärvorkommen“, erklärt Jürgen Wipel vom Landwirtschaftsministerium. Welche Probleme die putzigen Tiere verursachen und warum man ihrer so schwer Herr wird, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.