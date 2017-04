Kultur | Donnerstag, 27. April 2017 Donnerstag, 27. April 2017

Lorch: Glaskunst-​Schau ging zu Ende

Mit flirrender Musik, überraschten Preisträgern und fast 100 spendablen Besuchern ging die vierte internationale Ausstellung „Faszination Glaskunst“ im Kloster Lorch zu Ende. Vier Wochen lang haben sich rund 8000 Besucher die über 200 gläsernen Kunstwerke angesehen.

20

1000

28

Manfred Schramm, Vorsitzender des Freundeskreis Kloster Lorch, sprach von Besucherreaktionen von gut bis begeistert. Zum Erfolg habe die Vielfalt der Kunstwerke, aber auch rundfreiwillige Mitarbeiter beim Aufbau, Aufsicht und Abbau beigetragen. Gegenüber der Ausstellung vor drei Jahren wurden zwar weniger Besucher registriert. Damals aber dauerte die Ausstellung zwei Wochen länger und schlossen ein viel besuchtes Fest im Klostergelände ein. KnappBesucher beteiligten sich per Abstimmungskarte an der Vergabe des Publikumspreises. Klar in Front mit zwei plastischen Arbeiten lag am Ende Erwin Schmierer aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Sein Objekt „Evas Traum“, eine Schmelz– und Gravurarbeit mit überraschenden Perspektiven eines weiblichen Gesichts lag in der Gunst der Besucher ganz vorne. Mehr in der RZ vom. April.