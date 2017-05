Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 18. Mai 2017 Donnerstag, 18. Mai 2017

Stadt Schwäbisch Gmünd baut den Mühlkanal in Zimmern zum Bach um

Foto: gbr

Nach dem Abbruch des Remswehrs bei Zimmern wurde die Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach“ gegründet. Denn man hat befürchtet, dass dieser Wasserlauf ohne Speisung durch die Rems immer wieder austrocknen und mit der Zeit verlanden könnte. Ein Umbau soll das dauerhaft verhindern.

Die einen sprechen vom Mühlbach, die anderen vom Mühlkanal – und beide meinen das gleiche Gewässer und beide Bezeichnungen sind irgendwie richtig und irgendwie falsch. Denn historisch gesehen handelt es sich bei dem kleinen Fließgewässer tatsächlich um einen Kanal. Nachdem die Wasserkraft dort nicht mehr benötigt wurde, hat die Natur im Laufe der Jahrzehnte den Kanal sukzessive als Biotop erobert, so dass der alte Kanal heute schon wie ein natürlicher Bach aussieht. Diese Entwicklung vom Kanal zum Bach soll im Vorfeld der Remstalgartenschau 2019 durch bauliche Maßnahmen weiter voran getrieben werden. Wie die Stadtverwaltung dies machen möchte steht am 19. Mai in der Rems-​Zeitung!