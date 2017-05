Ostalb | Donnerstag, 18. Mai 2017 Donnerstag, 18. Mai 2017

Waldstetter Freibad: Mit Beachvolleyball in die Saison

So ein Bad ist teuer. Aber so ein Bad trägt auch ganz viel zur Lebensqualität bei. Bei aller gebotenen Sparsamkeit: Waldstetten weiß um die Bedeutung des Freibads für die Menschen unterm Stuifen und geht heuer wieder mit einigen Neuerungen in die Saison, die bei der Saisoneröffnung und beim Beachvolleyballturnier am Samstag, 20 . Mai, vorgestellt werden.

Am Mittwoch war das solarbeheizte Wasser 22 Grad warm, am Donnerstag nur 20. Das mag für einige etwas frisch sein; wer dieses so schön gelegene Freibad mitten im Grünen liebt, möchte es freilich nicht anders haben. Das Hallenbad war reiner Funktionsbau, dem nach dem Umbau auch optisch ein anderes Gesicht – und ganz viel Farbe – gegeben wurde.

Unter anderem kann unterm Stuifen künftig Beachvolleyball mit zwei unterschiedlich großen Feldern angeboten werden. Für Bürgermeister Michael Rembold ist dieses Angebot nach dem Flowtrail und dem entstehenden Generationenpark weiterer Mosaikstein im Bild einer kinder– und familienfreundlichen Gemeinde. Auch außerhalb der Badesaison kann die Anlage genutzt werden. Mehr dazu am Freitag, 19. Mai, in der Rems-​Zeitung.