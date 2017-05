Kultur | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Waldorfschule Schwäbisch Gmünd: Konzert der Chöre

Galerie (1 Bild)

Foto: wal

Weit über 100 Ausführende standen beim Konzert der Chöre der Waldorfschule Schwäbisch Gmünd auf der Bühne des Emil-​Molt-​Saals und am Tag zuvor in der Mutlanger Georgskirche.

1791

3

Als Hauptwerk des Abends erklang unter der Leitung von Dieter Barck das Requiem in d-​Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Jahr, in dem das Requiem entstand, Mozart jedoch auch verstarb, lagen für den Komponisten Freud’ und Leid nahe beieinander. So zeigte es auch die Konzeption des Konzertes, denn vor dem knapp einstündigen Requiem musizierten Solisten, Instrumentalisten und der Kinderchor der Waldorfschule mit abwechslungsreichen Beiträgen von unterschiedlichen Positionen im Saal ein frühlingsfrisches Programm. Mehr über dieses Konzert in der RZ vom. Mai.