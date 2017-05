Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Fünfter Diversity-​Tag: Auch die a.l.s.o. machte mit

Fotos: nb

Ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist, ist das Ziel der Charta der Vielfalt, die 2006 von vier Konzernen initiiert wurde. Eine Initiative, die längst zu einem festen Bestandteil der Arbeitswelt geworden ist. Der Diversity-​Tag, der am Dienstag auch bei der a.l.s.o. in Gmünd stattfand, bildet einen Teil davon.

Was in vielen Betrieben von Bedeutung ist, das ist auch hier von großem Wert: Vielfalt in unterschiedlichster Form. Die zeigte sich auch beim „Basar der Vielfalt“, der mit Informations– und Mitmachangeboten dazu einlud, Interessen, Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Vom Diversity Tag und der Bedeutung der a.l.s.o. für all jene, die in der Arbeitswelt Fuß fassen wollen, berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.