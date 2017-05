Ostalb | Donnerstag, 04. Mai 2017 Donnerstag, 04. Mai 2017

Remstalgartenschau: Biene als Maskottchen

Bei der Remstalgartenschau 2019 wird es eine RemstalCard geben. Sie kostet im Vorverkauf 40 Euro (später 45 Euro) und ermöglicht ihrem Besitzer den Zugang zu allen eintrittspflichtigen Bereichen. Zudem bekommt die Gartenschau ein Maskottchen. Es ist die Biene.

Es bleibt dabei, dass die Bundesstraßeam. Juli nicht gesperrt wird. Zum anderen wird die Remstalgartenschauverkürzt. Sie beginnt nicht wie ursprünglich vorgesehen am. April, sondern erst am. Mai, und dauert auch nicht bis zum. Oktober, sondern endet am. Oktober. Das Großereignis wird also vonaufTage verkürzt.Matthias Klopfer, Aufsichtsratsvorsitzender der RemstalgartenschauGmbH, ging nur kurz auf den formalen Beschluss ein, die Veranstaltung zu verkürzen und auf die Sperrung der Bzu verzichten. Es habe vor allem bei Letzterem eine Diskussion gegeben, die große Mehrheit habe sich aber nach wie vor gegen eine Sperrung ausgesprochen. Sie wäre seiner Ansicht nach („dabei bleibe ich“), eine „schöne Chance gewesen“. Andererseits sei’s aber auch schon so, dass „eine Bundesstraßenicht unbedingt zu einer Gartenschau gehört“.Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.