Donnerstag, 04. Mai 2017

Schloss Untergröningen: 17 . KISS-​Kunstsommer

Fotos: rw

Was wäre Schloss Untergröningen ohne den Kunstsommer, den es seit 16 Jahren gibt? „Elevations – in den Tiefen der Oberfläche“ lautet in diesem Jahr das Thema. 21 Künstlerinnen undKünstler stellen aus, Schwerpunkt: Berliner Kunstszene.

Es musste wohl ziemlich schnell gehen. Der Kunstverein KISS hat einen neuen Vorstand, Vorsitzende sind jetzt Martin König und Heidi Hahn, und auch die Kuratorin ist neu: Ulrike Buhl (50), die aus Bad Boll stammt, aber in Berlin lebt und arbeitet. Freischaffende Künstlerin ist sie seit 2002, zuvor absolvierte sie eine Schauspielausbildung in Wien, war am Thalia-​Theater in Hamburg und setzte noch eine Gesangsausbildung drauf. Geige spielt sie seit ihrer Jugend. Sie muss recht gut in der Berliner Szene vernetzt sein. Was Ulrike Buhl nach Untergröningen in die je zwei Stockwerke des Nord– und Ostflügels bringt, ist eine prächtige und mächtige Auseinandersetzung mit dem Ort, mit der Landschaft und dem, was sie „urbane Strukturen“ nennt, ein Abarbeiten an Transformationen, Material und Materialität.Mehr über den Kunstsommer auf Schloss Untergröningen in der RZ vom 5. Mai.