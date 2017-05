Kultur | Dienstag, 09. Mai 2017 Dienstag, 09. Mai 2017

Baronin Mephista: Faust im HBG-​Schülertheater

Galerie (1 Bild)

Foto: hbg

In der Uraufführung der HBG-​eigenen Adaption des berühmten Goethe-​Klassikers gab es Humanitas, Bildung und Gemeinschaft hautnah zu erleben.

10

Wie im Original spielten die Schülerinnen und Schüler der sechsten bis zehnten Jahrgangsstufe ihren Zuschauern eine Geschichte über die zentralen Fragen des Menschseins und der Menschlichkeit und erzählten dabei von der Suche nach Sinn, nach Glück, nach dem, was das Leben lebenswert macht, aber auch von Schuld und Scheitern am Ende dieser Suche. Trotz aller radikalen Kürzungen und ungenierten Änderungen kam die Bildung nicht zu kurz, bestand doch ein Gros des Textes weiterhin aus Goethes zeitlosen Versen, in denen Engelchen und Teufelchen ihre Wette um Frau Doktor Faustens Seele abschlossen, die Vampirbaronin Mephista mit den Köpfen der Menschen spielte und die Hexen in der Walpurgisnacht ihre Zaubersprüche sangen. Mehr in der RZ vom. Mai.