Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Juni 2017 Dienstag, 13. Juni 2017

B 29 -​Remsbrücke bei Hussenhofen wird ab 19 . Juni saniert

Es ist die zweite Bundesstraßen– Baustelle, die Gmünd über den Sommer erwartet: Die Remsbrücke bei Hussenhofen hat Schäden und braucht neue Brückenkappen. Die Bauarbeiten dauern vier Monate.

Die Brücke der Bundesstraßeüber Rems und Landesstraßenahe dem Einkaufszentrum Kaufland bei Hussenhofen weist starke Schäden an den Fahrbahneinfassungen, den sogenannten Kappen, auf. Sie muss saniert werden. Die Bauarbeiten beginnen ab Montag,. Juni, und dauern voraussichtlich vier Monate. Mitte Oktober sind die Arbeiten abgeschlossen. Einen Monat später, am. Juli, beginnt die Sanierung der Bzwischen Schwäbisch Gmünd und Mutlangen-​Süd, die dem nördlichen Teil des Gmünder Raums einen heißen Sommer mit Komplettsperrung bescheren wird.Weit weniger heftig sollen die Beeinträchtigungen auf der Bundesstraßebei Hussenhofen ausfallen: Die beiden Fahrspuren bleiben bis auf wenige Tage erhalten, sie werden nur schmaler. Die Straßenbreite wird vonaufMeter reduziert, das Tempo aufkm/​h beschränkt. Mehr in der RZ vom. Juni.