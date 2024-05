Beginn der Bewirtung im Salvator-​Klausengarten Gmünd

Foto: privat

Am kommenden Sonntag beginnt bei Gartenwetter auch im Gmünder Salvator-​Klausengarten die Bewirtung. Auch die AGVs helfen mit. Aus gutem Grund.

Freitag, 10. Mai 2024

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Alles ist bereitgestellt und ab 11 Uhr lädt das junge Bewirtungsteam mit Bodo Stury und den „Wexheimern“ die Besucher zum Verweilen ein. Schon der Weg nach oben zeigt, dass das Arbeitsteam fleißig tätig war und die Wallfahrtsstätte in einen gepflegten Zustand gebracht hat. Da in diesem Jahr eine ganze Reihe von AGVs an der Bewirtung mitwirken, hofft der Freundeskreis, mit einer Verjüngung die liebgewonnene Tradition langfristig weiterführen zu können.



