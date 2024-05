Bei zu viel Verkehrslärm automatisch ein Tempo-​Limit

Bei der Umsetzung des Lärmaktionsplans hat sich die Vorgehensweise geändert. Bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte gibt es keine Abwägung mehr in den Städten und Gemeinden, sondern die Pflicht zum Handeln. Es wird künftig also in Schwäbisch Gmünd mehr 30-​km/​h-​Schilder geben.

Freitag, 10. Mai 2024

Gerold Bauer

Lärm ist den meisten Menschen sehr unangenehm – und ab einer bestimmten Lautstärke macht der Krach auch nachweislich krank. Wer an einer stark befahrenen Straße wohnt, muss sich damit allerdings nicht mehr notgedrungen abfinden oder eben umziehen. Vielmehr ist es Aufgabe der Städte und Gemeinden, die Lärmbelastung entlang der Straßen zu dokumentieren und einen Plan zu erstellen, wie man Abhilfe schafft.





