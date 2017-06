Ostalb | Donnerstag, 15. Juni 2017 Donnerstag, 15. Juni 2017

Fronleichnam: Auch die Vorbereitung hat Tradition

Foto: gbr

Als Ausdruck des Glaubens engagieren sich in Heuchlingen Menschen dafür, dass für die Fronleichnamsprozession Altäre am Straßenrand stehen. Diese Tradition wird von Familien gepflegt und von einer Generation an die nächste weitergegeben.

Auch wenn das Wort „Fron“ in alter Zeit die unentgeltliche „Dienstbarkeit“ für den Territorialherren bedeutete und deshalb im Laufe der Zeit im übertragenen Sinne auch als Bezeichnung für eine als „drückend schwer“ empfundene Arbeit verwendet wurde, ist der Einsatz an Fronleichnam für die Familie Barth und ihre Nachbarn keineswegs eine „Last“. Warum sie so viel Freude empfinden am Legen des Blumenteppichs und wie genau die Vorbereitungen vonstatten gehen, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.