Dienstag, 20. Juni 2017

Ausstellung „Einblicke in Persönlichkeit“

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Gewiss eine der am häufigsten aufgesuchten städtischen Behörden ist das Amt für Familie und Soziales im Spital. Hier kommt viel Publikum durch die Flure, deren Wände deshalb immer wieder gerne für Ausstellungen benützt werden.

Die Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd und die Jugendarbeit gestalteten eine Doppelausstellung mit dem Titel „Einblicke in Persönlichkeit“, die am Dienstagabend mit vielen Besuchern von Erstem Bürgermeister Joachim Bläse eröffnet wurde.Es geht um Persönliches und die Wahrnehmung von Persönlichkeit. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.