Junge Leute interessieren sich für den Erwerb von älteren Häusern in Böbingen

Oft dominiert bei Bürgerversammlungen ja im Publikum die Haarfarbe Grau oder Weiß. Gestern in Böbingen war dies keineswegs der Fall, denn es hatten sich viele junge Paare eingefunden. Sie wollten wissen, wie die Gemeinde junge Familien beim Erwerb älterer Häuser unterstützen wird.

Es kam also genau die Zielgruppe, die sich Bürgermeister Jürgen Stempfle als Besucher dieser Informationsveranstaltung auch erhofft hatte. Nämlich jene Bürgerinnen und Bürger, die als junge Familie gerne in Böbingen bleiben möchten – und zwar in den eigenen vier Wänden.Warum es sinnvoll ist, über eine Alternative zum Bauplatz am Ortsrand nachzudenken, kann man am. Juli in der Rems-​Zeitung lesen!