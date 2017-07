Ostalb | Freitag, 14. Juli 2017 Freitag, 14. Juli 2017

„Mühlenfest“ im Windpark zwischen Eschach und Göggingen: Unterschiedliche Meinungen

Foto: dw

Mit einem Windmühlenfest stellte sich der Betreiber der Windkraftanlagen im Gebiet „Büttenbuch“, Greenpeace Energy eG“, gestern Nachmittag seinen „Nachbarn“ vor. Prokurist und Projektleiter Julian Tiencken reiste mit seinem Team aus Hamburg an.

Aus Göggingen kam auch eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer mit Bürgermeister Walter Weber an der Spitze; Feuerwehr und DRK waren in Bereitschaft. Der Gögginger Schützenverein hatte den Zeltaufbau und den Getränkestand übernommen und bewirtete mit Getränken, dem Verein wird auch der Erlös des Fests zufließen. Bürger nutzten die Veranstaltung auch, um zum Ausdruck zu bringen, dass es im Hinblick auf diesen Windpark unterschiedliche Meinungen gibt. Mehr dazu in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.