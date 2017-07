Kultur | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

Meister der Abwandlung: Josef Eduard Wagenblast

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Museum im Prediger

Am Bodensee verbrachte er viel Zeit, zu allen Jahreszeiten. Doch seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd ist er immer treu geblieben, sie war ihm eine ergiebige Quelle der Inspiration : Josef Eduard Wagenblast. Das Museum im Prediger widmet dem Künstler seine Sommerausstellung.

Josef Eduard Wagenblast hat ein enorm umfangreiches Werk hinterlassen. Was in den drei Räumen des Museums zu sehen ist, ist mitArbeiten nicht gerade wenig, stellt aber nur einen Bruchteil dessen dar, was der Künstler in dem halben Jahrhundert seines Schaffens an Zeichnungen, Aquarellen, Ölgemälden und Druckgrafiken geschaffen hat.