Ostalb | Freitag, 11. August 2017 Freitag, 11. August 2017

Fipronil-​Skandal sorgt regional für größere Eier-​Nachfrage

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Bis zum nächsten Osterfest dauert es noch ein Weilchen, angesichts der großen Anzahl an verkauften Eiern auf den regionalen Höfen könnte anderes vermutet werden. „Als wäre morgen Ostern“, antwortet auch Biobauer Achim Bader auf die Frage, ob er angesichts des Fipronil-​Skandals mehr Eier verkauft als sonst.

Wie Bader bekommen auch andere Höfe zu spüren, dass viele Kunden mit Blick auf den Fipronil-​Skandal den Kauf regionaler Eier bevorzugen. Warum der Mehrverkauf zeitlich ganz gut passt und was das Veterinäramt des Ostalbkreises zu in dieser Woche durchgeführten Kontrollen sagt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.