Kultur | Montag, 28. August 2017 Montag, 28. August 2017

Neue Heimat für Staufer-​Porträts

Galerie (1 Bild)

Foto: gws

Das Gasthaus „Post“ in Lorch hat geschlossen, Manfred und Gisela Knödler verkauften das Inventar. Darunter drei Gemälde von Hans Kloss, die nun einen neuen Besitzer fanden.

2009

29

Das Wirts-​Ehepaar ging in den Ruhestand, für die „Post“ in Lorch, eine traditionsreiche Gaststätte, fand sich kein Nachfolger. Das Inventar stand zum Verkauf, Gerhard Walter Schwarz wurde über eine Kleinanzeige darauf aufmerksam, zumal dort auch zu lesen war, dass drei Gemälde von Hans Kloss zu haben seien. Die fast mannshohen Ölgemälde zierten seitden Gastraum, Manfred Knödler hatte sie bei Hans Kloss in Auftrag gegeben. Es handelt sich um Darstellungen dreier staufischer Herrscher: Herzog Friedrich, Mann der Kaisertochter Agnes, und die Kaiser Friedrich I. Barbarossa und Friedrich II., der Enkel Barbarossas und letzte Stauferkaiser. Mehr in der RZ voim. August