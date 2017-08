Kultur | Mittwoch, 30. August 2017 Mittwoch, 30. August 2017

Denkmaltag: Heubacher Schlossherrin ohne Macht

Um „Macht und Pracht“ geht es am Tag des offenen Denkmals. Die prachtvolle Ausstattung des Heubacher Schlosses steht im krassen Gegensatz zur „machtlosen“ Stellung der Schlossherrin Barbara.

Ihre Rechte als adelige Schlossherrin im württembergischen Heubach musste Barbara von Woellwarth gegen die württembergischen Vögte verteidigen. Die Witwe des Jörg Renwart von Woellwarth wurdevier Vormündern ihrer Kinder gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet. Der Verein Heubacher Schloss und die Stadt Heubach laden ein zu „Geschichte(n) und Kaffee im Heubacher Schloss“. Am Tag des offenen Denkmals (Sonntag,. September,bisUhr, Führungen mit Schlossherrin und Vogt jeweilsundUhr) wird Frau Barbara erzählen, wie wenig Macht sie in ihrem prachtvollen Haus hatte. Mehr in der RZ vom. August.