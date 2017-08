Ostalb | Freitag, 04. August 2017 Freitag, 04. August 2017

Samstagsreportage: Kreativität und gute Berufschancen für Hauswirtschaft und Gastronomie

Foto: gbr

Ob es vielleicht am traditionellen Image liegt? Jedenfalls steht „Hauswirtschaft“ bei den Berufswünschen junger Leute nicht gerade an vorderster Stelle. Dabei umfasst die Ausbildung keineswegs nur Putzen, Waschen und Bügeln. Was so alles dazu gehört, erfuhr die RZ beim Besuch im Gästehaus „Grüner Pfad“.

Hauswirtschaft ist ein Beruf mit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt – dies bestätigen verschiedene Studien. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Ausbildung so vielseitig ist, dass ausgebildete Hauswirtschafterinnen sogar im Bereich der stationären Pflege arbeiten können. Durch das Angebot an Ausbildungberufen mit weniger Theorieanteil bietet die Jugendhilfe Land e.V. den jungen Menschen die Möglichkeit, Schritt für Schritt in der Arbeitswelt Fuß zu fassen Flankierend zur Vermittlung von Fachwissen ist die Zeit im Berufsvorbereitungswerk auch eine Schule fürs Leben. Wie das geht, erklärt die Samstagsreportage in der Rems-​Zeitung vom. August!