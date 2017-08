Ostalb | Freitag, 04. August 2017 Freitag, 04. August 2017

„Stallwächterparty“ für die Remstalgartenschau mit Feuerwerk

Galerie (1 Bild)

Foto: rgs

Bereits zum dritten Mal trafen sich geladene Vertreter aus Politik, Sport, Wirtschaft und Medien zur so genannten „Stallwächterparty“ im Remstal. Dieses Mal fand das Netzwerktreffen in der Schloss-​Scheune in Essingen statt.

Gastgeber in diesem Jahr waren die fünf Gartenschau-​Kommunen aus dem Ostalbkreis, also Lorch, Schwäbisch Gmünd, Böbingen, Mögglingen und Essingen. Unter den mehr alsgeladenen Gästen waren Staatssekretärin Friedlinde Gurr-​Hirsch sowie Bundestags– und Landtagsabgeordnete, Vertreter derGartenschau-​Kommunen und zahlreiche Gartenschau-​Interessierte. Ein besonderes Highlight des Abends war das rund fünfminütige Musikfeuerwerk, das die Kommune erleuchten ließ — so wie auch das ganze Remstal im Jahrim Licht der Öffentlich erstrahlen soll. Warum die Veranstaltung „Stallwächterparty“ heißt und noch so einiges mehr wird in der Rems-​Zeitung vom. August erklärt.