13 000 Besucher kamen zum EKM-​Festival

„Mit allen Sinnen“ – so das nächste Festivalmotto – geht es im kommenden Jahr weiter. Der Blick am Dienstag wurde jedoch auf die zurückliegenden EKM-​Wochen gerichtet. Wochen, die den Machern und Besuchern sehr viele schöne und prägende Momente beschert haben.

Auch in Zahlen zeigt sich wieder einmal, wie erfolgreich das Festival der Europäischen Kirchenmusik in Gmünd ist.EKM-​Besucher sind in den dreieinhalb Wochen in die Stauferstadt gekommen. Insgesamt wurdenKarten verkauft, davonim Vorverkauf – das zweitbeste Ergebnis in der Festivalgeschichte. Vom EKM-​Erfolgsrezept und auch so manchen Anekdoten berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.