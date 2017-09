Ostalb | Donnerstag, 14. September 2017 Donnerstag, 14. September 2017

Heubacher Schulen: Keine Spur von Politikverdrossenheit

Politisches Interesse bekundeten Schülerinnen und Schüler aller vier Heubacher Schulen beim politischen Frühstück am Donnerstag Morgen. Jugendbüro und Schulsozialarbeit initiierten das Zusammentreffen mit Vertretern der Jugendorganisationen von im Bundestag präsenten Parteien.

HEUBACH. „Die Bundestagswahl dieses Jahr ist etwas Besonderes“, eröffnete Bürgermeister Frederik Brütting am frühen Morgen die Veranstaltung in der Stadthalle. Er habe weder geglaubt, dass Trump zum Präsidenten der USA gewählt würde, noch das Großbritannien sich für den Brexit entscheidet. „ Es waren vor allem die alten Männer, die Donald Trump gewählt haben.“ Er appellierte deshalb an die Schüler, dass es wichtig sei, Einfluss zu nehmen. Sie sollen sich aktiv beteiligen – auch, indem sie mit ihren Eltern darüber reden. Ob die Jugendlichen die Möglichkeit nutzten, den Politikern auf den Zahn zu fühlen und was sie alles für Fragen stellten, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.