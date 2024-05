Die beliebtesten Baby-​Namen 2023

Auch wenn die Topliste der beliebtesten Vornamen für Babys sehr stabil bleibt – an der Spitze gibt es 2023 einen Wechsel, wenn auch denkbar knapp.

Sophia und Noah führen 2023 die Liste der beliebtesten Babynamen an. Damit wurde bei den Mädchen die mehrjährige Spitzenreiterin bei den Erstnamen, Emi– lia, auf den zweiten Platz verwiesen – allerdings denkbar knapp, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. „Zwischen dem erst– und dem zweitplatzierten Namen liegen gerade einmal vier Vergaben, sodass sie tendenziell beide als Spitzenreiter gesehen werden können.“ Sophia führt laut dem in Wiesbaden ansässigen Verein erstmals die Liste an, der Name hatte sich in den vergangenen Jahren Platz für Platz nach oben gearbeitet.



Bei den Jungen steht Noah nun seit 2019 auf der Spitzenposition.





Welche Namen es in die Top Ten geschafft haben, erfahren Sie auf der Wissens-​Seite am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s auch am iKiosk.



