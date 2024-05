IHK Ostwürttemberg: Projekte gegen Fachkräftemangel

Foto: Pixabay/​jannonivergall

Mit Job-​Turbo und den Projekten „Kümmerer“ und „Talente 2023“ wollen die Agentur für Arbeit und die IHK dem Mangel an Fachkräften in Ostwürttemberg begegnen.

Dienstag, 07. Mai 2024

Sarah Fleischer

Mehrer Projekte sollen das ermöglichen: der Job-​Turbo der Agentur für Arbeit Aalen, das „Kümmerer-​Projekt“ der IHK und das Qualifizierungsprogramm „Talente 2023“ für Arbeitssuchende und ungelernte Beschäftigte aus Industriebetrieben.





Der Fach– und Arbeitskräftemangel ist und bleibt ein Thema in der Region. Unternehmensvertreterinnen und –vertreter aus dem Ostalbkreis informierten sich in der Veranstaltung „Vom Sprachkurs in den Arbeitsmarkt“ am 22. April 2024 im IHK-​Bildungszentrum Aalen, wie ein guter Arbeitsmarkteinstieg und eine nachhaltige Integration geflüchteter Menschen gelingen können.

