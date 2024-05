Ausflugstipps: Wohin am Vatertag?

Foto: MV Bettringen

Der Feiertag Christi Himmelfahrt ist landläufig auch als Vatertag oder Herrentag bekannt. In katholischen Gegenden ist der Gottesdienst an Himmelfahrt häufig mit einer Prozession über die Felder verbunden. Daher könnte auch die Tradition rühren, gemeinsam mit Gleichgesinnten loszuziehen und einen Ausflug zu unternehmen. Hier gibt es einige Tipps für Spätentschlossene.

Mittwoch, 08. Mai 2024

Franz Graser

45 Sekunden Lesedauer



Am Feiertag finden zahlreiche kleinere und größere Feste statt, die einen Abstecher lohnen. Dazu zählt zum Beispiel das Vatertags-​Gartenfest auf dem Hof der Uhlandschule in Bettringen, das am Donnerstag um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen startet. Dieses und einige weitere interessante Ziele stellt unsere aktuellevor.

Gleich an zwei Tagen – am Donnerstag und am Sonntag – wird in Ruppertshofen beim Backofenfest gefeiert. Das Fest ist unter anderem für seine schmackhaften Fladen bekannt, die vor Ort in einem fahrbaren Backofen zubereitet werden. Auch hier lohnt sich die Lektüre unserer