Kultur | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Gschwender Musikwinter: Thema Zivilisation

Der Gschwender Musikwinter ist in 31 Jahren selbst schon so etwas wie eine Konstante geworden, auch in seinen Sparten. Doch diese entwickeln sich unterschiedlich. Die erste, die ausverkauft ist, ist mittlerweile die „Rendezvous“-Reihe.

23

Die Rendezvous-​Vorträge und –Gespräche widmen sich gesellschaftspolitischen Themen. In den letzten drei Jahren traf man mit ihnen offenbar einen Nerv der Zeit: Es ging um Europa, um Demokratie, um den Westen, sein Selbstverständnis, seine Krisen, seine Werte.Mit dem Thema in der Saison/​scheint man wieder richtig zu liegen, vermutet Musikwinter-​Organisator Martin Mühleis bei der Vorstellung des Programms im Gschwender Bilderhaus. Es geht um „Zivilisation“, um die Art, wie wir miteinander umgehen. Sieben Abende, sieben „Plädoyers gegen die Verrohung der Gesellschaft“, ausgehend von der These, dass Narzissmus und Zynismus vielerorts – im Netz sowieso – die Oberhand über Empathie und Vernunft gewinnen. Zwei Gesprächsrunden gehören zur Reihe, fünf Rendezvous-​Veranstaltungen sind Vorträge. Mehr über den Musikwinter/​in der RZ vom. September.