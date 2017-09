Ostalb | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Rund 100 . 000 Menschen dürfen am Sonntag im Raum Gmünd wählen

Seit Monaten laufen beim Ostalbkreis sowie in den Städten und Gemeinden die Vorbereitungen für die Wahl auf Hochtouren. Schließlich sind allein im Raum Gmünd etwas mehr als 100 000 Bürgerinnen und Bürger berechtigt, am Sonntag ihre Stimme abzugeben.

134

108

26

6000

9000

Im Teilwahlkreis Schwäbisch Gmünd für die Bundestagswahl gibt es insgesamtWahlbezirke, davonUrnenwahlbezirke undBriefwahlbezirke. In jedem dieser Bezirke sind mindestens acht Personen als Wahlhelfer im Einsatz, um die Stimmabgabe zur Überwachen und die Auszählung durchzuführen. Einen neuen Rekord gibt es in Sachen Briefwahl aus der Stadt Gmünd zu vermelden: Waren es vor vier Jahren etwas mehr alsBriefwähler, sind es aktuell über. Ob dieser Trend auf für den gesamten Kreis gilt und was es sonst noch Interessantes im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im Gmünder Raum gibt, steht in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.