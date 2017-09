Ostalb | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Waldstetter Herbst

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Friedrich Kopper

Am 24 . September, dem Wahlsonntag, findet zum 30 . Mal der „Waldstetter Herbst“ statt. Es wird einen neuen Teilnehmer-​Rekord geben, da sich in diesem Jahr vor allem die Vereine noch stärker in das Fest der Gemeinde einbringen.

Außerdem gibt es in diesem Jahr ein Novum: bereits umUhr startet der Frühschoppen am Stand des Schwäbischen Albvereins mit der Gitarren– und Singgruppe. Die offizielle Eröffnung ist dann umUhr mit dem Spielmanns– und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten auf der Bühne beim Fotostudio „Schnappschuß“. Insgesamt sind es in diesem Jahr auch wieder drei Bühnen: die beim Fotostudio, beim Modehaus Reissmüller (jeweils umundUhr werden hier attraktive Modenschauen mit aktueller Herbst– und Wintermode zu bewundern sein) und eine Bühne am Malzeviller Platz. Mehr über das Fest in Waldstetten lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. September.