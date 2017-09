Ostalb | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

Fifty-​Fifty-​App ist wieder da!

Galerie (1 Bild)

Foto: lra

Das Fifty-​Fifty-​Projekt des Landkreises hat in der Vergangenheit den Heimweg vieler Jugendlichen, besonders in den ländlichen Gebieten des Ostalbkreises, erheblich erleichtert. Doch in den Ferien mussten die Jugendlichen auf das Angebot verzichten. Das kritisiert jetzt die Schüler-​Union Ostalb.

29

In den Sommerferien, in der die Schüler ihre meiste freie Zeit genießen, stellte der Landkreis das Verkehrssicherheitsprojekt ein. Kein sicheres und kostengünstiges Heimkommen für die Jugendlichen und das sicher nicht, weil es nicht genutzt wird! Die Begründung: „Das Fifty-​Fifty-​Taxi macht Urlaub“.Ab. September gibt es die Fifty-​Fifty-​App wieder. Susanne Dieterle, Pressesprecherin des Landratsamts Ostalbkreis, erklärt in der Rems-​Zeitung, warum das „Fiftyt-​Fifty-​Taxi“ Pause gemacht hat.