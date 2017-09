Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Energetische Sanierung an der Uhlandschule

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Die energetischen Maßnahmen, die an der Uhlandschule durchgeführt werden, sind umfassend. Und zeitintensiv. Begonnen wurde mit den Arbeiten in der dritten Augustwoche, im Frühjahr kommendes Jahr soll die Fertigstellung erfolgen.

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse betonte beim Vor-​Ort-​Termin am Dienstag die Wichtigkeit einer guten, funktionierenden Grundschule vor Ort. Ganz bewusst habe man sich bei der energetischen Sanierung für die Bettringer Uhlandschule entschieden. Weshalb, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Außerdem erfahren RZ-​Leser, wie genau die energetische Sanierung vonstatten geht und warum die Stadt Gmünd für einen großen Teil der Kosten nicht aufkommen muss.