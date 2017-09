Kultur | Dienstag, 05. September 2017 Dienstag, 05. September 2017

Gmünder Kunstverein: Neue Ausstellungsreihe

Fotos: kv, Franziska von den Driesch

Stahl, Wolle, Granit, Holz und auch Kunststoff sind der Stoff, aus dem die Kunst in der neuen Ausstellungsreihe des Gmünder Kunstvereins besteht. Den Anfang macht Christine Fischer mit ihren Readymades.

Die im Juli mit den Wahrnehmungsspielen von Heidemarie Ziebandt zu Ende gegangenen Reihe „Zeigen und täuschen“ bewegte sich schon in den gar nicht so kleinen Nischen zwischen Illusion und Konzept. Auf dieser Linie bewegt sich der Gmünder Kunstverein in seiner Reihe/​weiter. Die fünf Ausstellungen stehen unter dem Obertitel „Die Welt dazwischen. Materialität und Narration im Raum“. Mehr in der RZ vom. September.