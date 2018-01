Kultur | Donnerstag, 11. Januar 2018 Donnerstag, 11. Januar 2018

Axel Hacke im Gschwender Bilderhaus

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Plädoyers gegen die Verrohung der Gesellschaft verspricht die Rendezvous-​Reihe. Jetzt zu Gast: Axel Hacke, vielen bekannt als Autor der „Nächte mit Bosch“ oder aus seiner Kolumne in der Süddeutschen Zeitung.

12

Im Gschwender Bilderhaus sprach Axel Hacke mit Deutschlandfunk-​Moderatorin Susanne Führer über sein neustes Buch: „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“.Auch Autor Axel Hacke kann sich der These einer allgemeinen Verrohung anschließen. Vor allem bei der Beobachtung des amerikanischen Wahlkampfes, so sagt er, sei er auf Anstand als Thema für ein Buch gestoßen. „Dass ein so niederträchtiger Mensch, der jeden Anstand vermissen lässt, nicht trotz, sondern wegen dieses Verhaltens ins Amt gewählt wird, gibt einem schon zu denken“, berichtete er von seinen Überlegungen, die letztlich in „man müsste mal was über Anstand machen“ gipfelten. Mehr in der RZ vom. Januar.