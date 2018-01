Ostalb | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Hundesportverein Eschach sucht dringend neuen Übungsplatz

Foto: gbr

Innerhalb der vergangen fünf Jahre hat der damals neu gegründete Eschacher Hundesportverein so richtig Fuß gefasst. Die Mitgliederzahl ist auf über 50 angewachsen – und an Samstagen herrscht reger Übungsbetrieb. Doch nun soll aus dem Übungsplatz ein Neubaugebiet werden.

Aktuell ist der Übungsbetrieb zwar noch durch einen Pachtvertrag gesichert – aber dieser Vertrag wurde von den Eigentümern des Grundstücks zum Jahresendegekündigt. Ein Jahr ist doch eine lange Zeit, um einen neuen Platz zu finden, mag man sich denken. Doch dem ist mitnichten so. Gitta Sela, die Vereinsvorsitzende ist nämlich schon fleißig auf der Suche. Warum das gar nicht so einfach ist und inwiefern die Existenz des Vereins von einem eigene Gelände abhängt, steht in der Rems-​Zeitung vom. Januar.