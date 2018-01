Ostalb | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Täferrot: Logo für Bauhof-​Fahrzeuge

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Ruppertshofen und Täferrot nehmen eine Vorreiterrolle in der interkommunalen Zusammenarbeit ein und sind vermutlich die einzigen Gemeinden im Ostalbkreis, die nicht nur ein Gemeinsames Gewerbegebiet betreiben, sondern auch ihre Bauhöfe zusammengeschlossen haben.

„Mir sind zumindest keine anderen Gemeinden im Landkreis bekannt“, sagte Bürgermeister Vogt. Kämmerer Andreas Steidle stellte den Haushaltsplanfür den IZV vor, dessen HaushaltsvolumenEuro beträgt, davonEuro im Verwaltungshaushalt undEuro im Vermögenshaushalt. Ein neues Logo in den Farben beider Kommunen ist auch noch drin. In Blau und Rot soll es auch auf den Bauhof-​Fahrzeugen angebracht werden. Mehr in der RZ vom. Januar.