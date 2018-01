Ostalb | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Neujahrsempfang in Lautern

Fotos: Miriam Siegfried

Es ist eine gute Tradition, dass die Lauterner mit dem Neujahrsempfang den ersten Tag im Jahr begehen und so das neue Jahr Willkommen heißen. Dabei gibt es auch Ehrungen.

So drängten sie sich auch in diesem Jahr wieder in der Mehrzweckhalle, um den Worten von Ortsvorsteher Bernhard Deininger und Bürgermeister Frederick Brütting zu lauschen und die Ehrungen für verdiente Mitbürger vorzunehmen. „Raum für Gespräche lassen, darum geht es heute Abend auch“, eröffnete Ortsvorsteher Deininger den Abend, nachdem der Musikverein unter Leitung von Horst Schneider bereits die musikalische Einführung vorgenommen hatte. Neben der Begegnung mit Altbekannten sollten auch die Neubürger im Kreise der Lauterner begrüßt werden. Wer alles geehrt wurde und was Deininger und Brütting zu sagen hatten, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.