Ostalb | Montag, 22. Januar 2018 Montag, 22. Januar 2018

Warnstreik bei Leicht: Zukunftssicherung im Blick

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Für zwei Stunden kehrte am Montagmittag in den Hallen der Firma Leicht Ruhe ein. Gewerkschaft und Betriebsrat hatten zum Warnstreik aufgerufen und es waren viele Beschäftigte, die sich bei regnerischem Wetter vor den Toren der Firma versammelt hatten. Dabei wurden die Forderungen für die am Dienstag beginnende dritte Tarifverhandlung der Holz– und Kunststoff verarbeitenden Industrie nochmals bekräftigt.

Sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten – dies sind die zwei wesentlichen Forderungen, denen beim Warnstreik Nachdruck verliehen wurde. Was genau die Forderungen sind und wie diese begründet wurden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.