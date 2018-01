Ostalb | Freitag, 26. Januar 2018 Freitag, 26. Januar 2018

Mutlangen: Bürgerbegehren „Kalkofen“ wird zurückgezogen

Galerie (2 Bilder)

Abbildungen: Brenner & Ebert

Die zwei Schlichtungsrunden waren von Erfolg gekrönt: Im umstrittenen Bauprojekt „Am Kalkofen“ einigten sich Investor und Anwohner auf einen Kompromiss. Das Bürgerbegehren wird zurück gezogen, ein Bürgerentscheid findet nicht statt.

700

&

21

5

46

27

Unterschriften hatten die Anwohner für das Bürgerbegehren gesammelt und damit das Quorum für einen Bürgerentscheid über die Kalkofen-​Pläne locker erfüllt. Dort wollte die Ellwanger Baugesellschaft BrennerEbert ein Wohnprojekt errichten, das vor allem in der Höhe das bisher Übliche übertroffen hätte: Ein siebenstöckiger,Meter hoher Wohnturm hätte oberhalb der Gmünder Straße errichtet werden sollen. Vor allem dieser erregte die Gemüter, aber auch die insgesamtWohnungen schienen den Anwohnern angesichts beengter Verhältnisse in der Zufahrt zuviel. Mehr über die Schlichtungsergebnisse und die veränderte Planung in der RZ vom. Januar.