Donnerstag, 11. Oktober 2018

Wie steht es um die Qualität unserer Straßen?

Foto: Heino Schütte

Es ist die Diskussion, die immer wieder aufkommt: Die einen sagen, dass mehr und bessere Straßen nur zu mehr Verkehr führen. Die anderen erklären, dass gute Straßen den Verkehrsfluss verbessern und die Umwelt entlasten.

Es war durchaus als Kompliment gemeint, was ein Bürger einmal nicht ganz ernsthaft zu Landrat Klaus Pavel sagte. Er würde bei „Wetten dass“ folgende Wette anbieten: Man könne mit verbundenen Augen auf dem Beifahrersitz eines nicht allzu weich gefederten Autos bei einer Tour durch den Ostalbkreis genau bestimmen, ob man sich gerade auf einer Bundes/​Landesstraße, einer Kreis– oder einer Ortsverbindungsstraße befinde. Mit dem Zustand unserer Straßen und dem, was Stadt, Kreis und Land für die Sanierung tun beschäftigt sich der vierte Teil unserer Mobilitäts-​Serie in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 31 Sekunden.

