Schattentheater-​Festival: Erste Bilanz

Das Festival ist aus, der Zauber bleibt: Das Schattentheater Festival brachte internationale Künstler und Gäste in die Stadt und eine zauberhafte Atmosphäre.

6000

RundBesucher seien es dieses Jahr gewesen. Die Vielseitigkeit der Darbietungen sei sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Künstlern selbst sehr gut angekommen. „Es war bereichernd für alle“, schwärmt Hirzel, die auch am Tag nach der Abschlussveranstaltung noch ein Glühen in den Augen hat, wenn sie von den vergangen Tagen erzählt. Von den Künstlern habe sie als Rückmeldung bekommen, dass diese „noch nie so ein Publikum erlebt haben“.

