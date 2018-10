Kultur | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Kulturwinter-​Magazin der Rems-​Zeitung

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rz-​repro, Achim Kaeflein

Nicht nur die vielen Sonnenstunden haben uns in den vergangenen Monaten strahlen lassen, sondern auch all die kulturellen Highlights, die im Ostalbkreis und darüber hinaus vonstatten gingen. Wer glaubt, dass weniger Sonnenstunden nun ganz automatisch bedeuten, dass weniger geboten ist, dem sei gesagt: Es geht gerade so weiter! Zumindest in kultureller Hinsicht können die nun kühleren Monate, die uns bevorstehen, so richtig gut mithalten mit dem Sommer.

Dafür sorgen wieder einmal kleine wie große Veranstalter, die allesamt begeistert sind von dem, was sie tun. Und diese Begeisterung wird wie immer auch die Zuschauer in den Bann ziehen. Spannende, zauberhafte und atemberaubende Momente sind gewiss — zahlreiche Konzerte, Theater– und Kabarettvorstellungen, Lesungen sowie Ausstellungen lassen keine Wünsche übrig. Einen Überblick gibt das Kulturwinter-​Magazin der Rems-​Zeitung, das am Samstag der Zeitung beiliegt.

