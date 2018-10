Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Oktober 2018 Donnerstag, 04. Oktober 2018

Am Dienstag beginnt die neue Open-​Stage-​Saison

Galerie (1 Bild)

Foto: Susi Karl

Seit vier Jahren findet die Gmünder Open-​Stage-​Reihe im Leuchtturm in der Lorcher Straße 24 statt. Der Veranstaltungsort hat sich bewährt; am kommenden Dienstag, 9 . Oktober, geht die neue Reihe an den Start. Auf der Bühne begrüßen wird Joe Maurer fünf Künstler. Wie immer gilt: Jeder darf auftreten – ob Profis, Laien oder Anfänger.

„Sie sind wieder da! Joe Maurer und sein Kevin! Und sie laden wieder die besten Künstler in Michaelas und Alberts Leuchtturm ein!“ heißt es in der aktuellen Ankündigung. Zu den besten Künstlern gehören dieses Mal Johann Theisen (Comedy), Michel Dougall (Comedy), Nord (Rockband), Nordir (Singer/​Songwriter) und Giovanni Weisheit (Sänger). Einen kurzen Rück– und Ausblick gibt es in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 29 Sekunden.

