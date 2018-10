Ostalb | Montag, 08. Oktober 2018 Montag, 08. Oktober 2018

Videoüberwachung am Gögginger Wasserturm?

Hie und da hatte die Gemeinderatssitzung am Montag in Göggingen ein Bisschen etwas von einer Schulstunde. Kein Wunder. Eigens zu dieser Sitzung waren Schülerinnen und Schüler eingeladen worden, die sich für Politik interessieren.

Ein Thema, das die Gemeinde seit Langem beschäftigt sind illegale Müllablagerungen rund um die Container beim Wasserturm. Vom Bürgermeister als „Armutszeugnis für eine Gesellschaft erwachsener Menschen“ bezeichnet, soll das Problem nun mittels Videoüberwachung in Angriff genommen werden. Die sei technisch machbar, so Weber, der einige rechtliche Details erläuterte. Da die Kosten der Einrichtung noch nicht beziffert werden können, wurde das Vorhaben nur diskutiert. Über welche Themen bei der Landtagsfahrt im Dezember mit Stefan Scheffold (MdL) diskutiert werden soll, und wie die Jahresrechnung der Gemeinde füraussieht, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

