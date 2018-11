Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. November 2018 Dienstag, 13. November 2018

Barrierefreie Bushaltestelle in Straßdorf

Fotos: esc

In Straßdorf gibt es jetzt eine der ganz wenigen barrierefreien Bushaltestellen in der Stadt. Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen in der Donzdorfer Straße wurde die Haltestelle Scherrenbacher so umgebaut, dass Rollstuhlfahrer fast ebenerdig in den Bus gelangen können.

Thomas Kaiser von der Agenda– Arbeitskreis Mobilität und Verkehr stellt sich vor, dass im Laufe der Zeit an vielen Bushaltestellen in der Stadt ähnlich umgebaut wird — bestenfalls im Zuge von Straßensanierungen, wie sie zum Beispiel in der Buchstraße kommen wird. Ganz problemlos sind die barrierefreien Haltenstellen jedoch nicht. Wo die Schwierigkeiten liegen, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

