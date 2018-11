Ostalb | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

Sternenbasar im Kloster Lorch weckt Lust auf die Adventszeit

Galerie (6 Bilder)

Fotos: msi

Noch sind es gute fünf Wochen bis zum Heiligen Abend und auch die Adventszeit hat noch nicht begonnen. Aber dennoch, beim Sternenbasar rund um das Lorcher Kloster, konnte man den Eindruck gewinnen, die Weihnachtszeit luge schon vorsichtig um die Ecke und ein Hauch jener besonderen Atmosphäre war bereits zu erspüren.

Die Temperaturen zeigten jedenfalls schon deutlich in Richtung Winter. Da mochte die Sonne scheinen, so viel sie konnte, der frostige Wind ließ die Besucherinnen und Besucher gerne zum heißen Becher Punsch oder zur dampfenden Waffel greifen. Was beim Sternenbasar alles geboten wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!